В Севастополе реализуется программа «Активное долголетие»

В Севастополе в рамках программы «Активного долголетия» действует множество кружков, спортивных секций, творческих мастер-классов. Все активности адаптированы к потребностям пожилых людей, что позволяет выбрать занятие по душе и внести разнообразие в жизнь человека преклонного возраста.

Севастополец Гурьев Вячеслав Степанович родился в 1950 году, имеет высшее медицинское образование по профессии ветеринарный врач. За всю свою профессиональную деятельность успел поработать со всеми видами домашних и диких животных: ветеринарным врачом в зоопарке, цирке, на ипподроме. Преподавал в ВУЗе на кафедре хирургии, работал в научно-исследовательских институтах, где участвовал в исследовании животных, разработал технологии массовых вакцинаций.

В молодости занимался всеми видами командного спорта, был тренером вузовских команд по баскетболу, футболу и волейболу. Довелось работать со сборной Украины по футболу. В период СССР был инструктором по туризму. Работал спортивным инструктором и руководителем по плаванию в детских оздоровительных лагерях, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Вячеслава Гурьева.

Будучи всю жизнь активным человеком, Вячеслав Степанович не сидит дома. Он уже много лет посещает Севастопольский центр социального обслуживания, где получает целый спектр услуг – оздоровление, занятия в тренажёрном зале, настольные игры, концерты и выездные экскурсии, а также помощь в пользовании сотовым телефоном.

О центре социального обслуживания я узнал от своей соседки и меня заинтересовало отделение для пенсионеров. К примеру, выездные экскурсии дают возможность пребывать в тонусе и участвовать в культурной жизни города, а горячие обеды в кафе «Юность» вносят разнообразие в питание. В общем периодическое пребывание в центре вносит разнообразие в жизнь пенсионера, – отмечает севастополец.

Напомним, «активное долголетие» реализуется при поддержке регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя