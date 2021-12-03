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В Севастополе реализуют проект "Рыбный день"

В Севастополе реализуют проект «Рыбный день»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:42 03.12.2021

Подписано соглашение о проведении «Рыбного дня в Севастополе». Проект стал итогом встречи губернатора Михаила Развожаева с участниками рыбопромышленного кластера.

Каждый четверг компании, которые входят в рыбопромышленный кластер, будут реализовывать свою продукцию по сниженным ценам – скидка порядка 30-50% на шесть видов рыбы. Продукция вся свежая, добытая или выращенная в Севастополе, будет реализовываться пока в пяти торговых точках. Конечно, мы будем помогать расширять перечень магазинов, чтобы свежая черноморская продукция была представлена по всему городу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

По четвергам можно будет приобрести черноморскую рыбу по цене от 50 до 190 рублей. В рамках программы в одни руки отпускается не более 2 кг товара каждого вида.

Продукция предприятий «Аквамарин», «Бухта Удачи», «ЦМПР» и «ПК «Новая Волна» будет представлена по сниженным ценам в следующих магазинах:

  • «Дом мидии» — улица Правды, д. 28;
  • «Наша рыбка» — улица Щербака, Пассаж Центрального рынка;
  • «С моря на стол» — проспект Октябрьской Революции, д. 48, проспект Генерала Острякова, д. 37, набережная Рыбпорта, д. 17.

Мы решились на участие в социальной программе, чтобы быть взаимовыгодными: большую поддержку фирма получает от Правительства города. Нам оказывают услуги по сертификации нашей продукции — это позволяет выходить на федеральные сети, нам оказывают услуги по рекламе. Также в этом году мы получили субсидию на возврат 50% денежных средств, потраченных на модернизацию и покупку рыбоперерабатывающего оборудования, – отмечает руководитель рыбопромысловой компании «Новая волна» и сети фирменных магазинов «С моря на стол» Андрей Харланов.

В Севастополе реализуют проект "Рыбный день" В Севастополе реализуют проект "Рыбный день" В Севастополе реализуют проект "Рыбный день" В Севастополе реализуют проект "Рыбный день"

Кроме того, меры поддержки и субсидии для представителей рыбопромышленной отрасли города, расширение сети торговых объектов участников кластера, а также реализацию нового социального проекта обсудили сегодня в ходе совещания губернатора с участниками кластера.

Напомним, ранее Правительство города приняло стратегию развития рыбопромышленного кластера, реализация которой позволит местным производителям выйти на международный рынок, а также получать больше мер поддержки.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе реализуют проект "Рыбный день"

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