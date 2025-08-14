В Севастополе реализуют более двух тысяч программ допобразования детей

Сертификат дополнительного образования детей — это электронный документ, подтверждающий включение ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования. Сертификат как идентификационная запись оформляется один раз и действует до совершеннолетия ребенка. Кружки и секции родители и дети будут выбирать ежегодно, или несколько раз в год, если программа рассчитана на несколько месяцев, или ребенок сменит свои интересы, — объяснила Елена Андрус.

202 организации: государственные детские сады, школы, учреждения среднего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, а также частные организации реализуют дополнительное образование в Севастополе. Детям доступны более двух тысяч программ различных направленностей, что позволяет ребятам найти действительно интересное для себя занятие, — рассказала заместитель директора департамента образования и науки Елена Андрус.

По всей стране центры дополнительного образования детей готовятся к новому учебному году. Во второй половине августа учреждения дополнительного образования Севастополя объявят о начале записи на программы по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям.

самостоятельно через сайт 92.pfdo.ru

через образовательную организацию, школу

в Региональном модельном центре дополнительного образования детей на ул. Руднева, 41 («IT-Куб. Гагарин», кабинет № 8, понедельник-пятница с 13:00 до 17:00).

Правила приема на кружки и секции устанавливает каждой образовательная организация самостоятельно. Это может быть личный прием граждан, самостоятельно разработанная электронная система подачи заявлений, возможно подать заявку через сайт 92.pfdo.ru, через Госуслуги, но в любом случае необходим сертификат дополнительного образования.

Старт записи в кружки учреждения определяют также самостоятельно.

Дворец детского и юношеского творчества, Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи открывают запись с 15 августа.

Запись в остальные учреждения (Станцию юных техников, Малую академию наук, Центр военно-патриотического воспитания, Детскую морскую флотилию, Центр туризма, краеведения, экскурсии и спорта, Балаклавский дом детского и юношеского творчества) начнется с 23 августа.

23 августа, в субботу, с 10:00 до 13:00 во всех восьми учреждениях дополнительного образования состоится День открытых дверей. Будут экскурсии, презентация программ, мастер-классы, а также возможность записи на кружки. Подробности необходимо уточнять на сайте интересующего учреждения дополнительного образования.

Развитие российской сети дополнительного образования происходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя