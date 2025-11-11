Прямо сейчас:
В Севастополе реализуют образовательный проект по налоговой грамотности «юНГа»

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 12:29 11.11.2025

В рамках Всероссийского просветительского проекта «юНГа» Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю при поддержке Департамента образования и науки города Севастополя организовало проведение уроков налоговой культуры и грамотности для учеников 5-6 классов.

До конца учебного  года уроки планируется  провести более чем для 150 учеников 46 севастопольских школ.  Следует отметить, что материалы для проведения  уроков подготовлены профессиональными педагогами-специалистами Министерства просвещения  России и адаптированы к возрасту учащихся. Сотрудники налоговой службы в игровой и доступной форме объясняют школьникам социальную функцию государства и рассказывают о связанных с ней расходах. На наглядных примерах они показывают, как вклад каждого налогоплательщика формирует развитие и процветание страны. Интерактивные видеоролики  и мультфильмы о налогах, подготовленные специалистами,  помогают ученикам лучше усвоить материал.

Напомним, впервые уроки «юНГа» в Севастополе начали проводиться  в 2022 году.

Уроки налоговой грамотности вызывают у детей неподдельный интерес, о чем свидетельствуют их отзывы и оценки проведенных мероприятий.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

