В Севастополе реализуют проект для школьников «Патруль безопасности»

В этом году в Севастополе стартовал проект «Патруль безопасности», направленный на формирование команд активистов в учебных заведениях города. Школьников в возрасте от 12 до 17 лет обучают признакам приближающихся чрезвычайных ситуаций, правилам поведения в экстренных ситуациях, предотвращению опасных последствий экстренной ситуации, первой медицинской помощи.

«Патруль безопасности» в современных условиях – это большой и значимый проект для наших детей. Очень важно, чтобы дети владели навыками оказания первой помощи, знали, как правильно поступать в чрезвычайных ситуациях. Ведь правильно говорится в пословице «Владеешь информацией – владеешь ситуацией». Желаю эффективного развития «Патруля безопасности», чтобы он стал самым актуальным и значимым проектом обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса в Севастополе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела комплексной безопасности департамента образования и науки Севастополя Евгения Шумилова.

В рамках проекта с 8 по 30 ноября в десяти севастопольских школах и гимназиях проходит серия мастер-классов «Территория безопасности». Основная идея в том, что мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, действиях при ЧС, террористической и пожарной безопасности проводят старшеклассники, которые прошли обучение и теперь передают знания своим одноклассникам и младшим ребятам.

Важно знать, какие действия при возникновении чрезвычайных ситуаций нужно предпринять для защиты своей жизни и здоровья, для обеспечения безопасности окружающих людей. А когда это дети рассказывают и показывают своим сверстникам, информация усваивается быстрее и лучше, — отмечает директор школы № 15 Светлана Кургуз.

Участниками мастер-классов становятся 100 ребят в каждом образовательном учреждении. Помогают в проведении мероприятий курсанты ЧВВМУ имени П. С. Нахимова.

Мастер-классы «Территория безопасности» реализуются автономной некоммерческой организацией «Школа будущих командиров» регионального отделения Юнармии Севастополя и региональным ресурсным центром Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Севастополе при поддержке «Движения Первых».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя