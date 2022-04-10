В Севастополе реализуют секторальные меры поддержки отраслей

Напомним, 7 апреля в докладе о работе кабинета министров премьер Михаил Мишустин заявил, что одна из приоритетных задач на сегодня — секторальные меры поддержки экономики. В частности, отдельный комплекс мер принимается для IT-отрасли. Компании освободили от проверок, уплаты налога на прибыль на три года, для них предусмотрены льготные кредиты – это позволит увеличить количество ресурсов для развития новых перспективных проектов. Сотрудники компаний могут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии. В Севастополе также действуют федеральные меры поддержки, работает IT-кластер, решается вопрос замещения зарубежного программного обеспечения российским.

По словам директора департамента цифрового развития Александры Осиповой — это не быстрый процесс, однако механизм уже работает и должен в ближайшее время принести свои плоды. Также представители органов власти ждут от бизнеса информации, в какой еще помощи нуждается отрасль.

Другой значительный блок решений в части секторальных мер поддержки касается туризма. На пять лет обнулена ставка налога на добавленную стоимость, что даст импульс для строительства новых гостиниц и будет ощутимой поддержкой для работающих средств размещения. Также для строительства и реконструкции гостиниц бизнес сможет получить льготные кредиты по ставке 5%. Кроме того, впервые в этом году выданы гранты на создание кемпингов, некапитальных отелей для отдыха на природе, обустройство пляжей, разработку новых туристических маршрутов. Несколько сотен предпринимателей получили на такие проекты более 1 млрд рублей, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, Севастополь направил заявку на получение грантов на поддержку общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры. По итогам конкурса будут определены регионы, которые получат федеральное софинансирование. Далее каждый субъект проведет конкурсы среди малого и среднего бизнеса.

Федеральные субсидии позволят открыть новые кемпинги и автокемпинги, обустроить пляжи и туристические маршруты, создать новые авторские экскурсии, обустроить туристическую среду для людей с ограничениями по здоровью и места отдыха туристов, включая создание визит-центров, систем маркировки и навигации.