В Севастополе ребёнок упал в колодец

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств травмирования 12-летнего ребенка при падении в колодец на даче.

Установлено, что несчастный случай произошел 18 июня 2025 года примерно в 15:45 на участке в ТСН «Берег». По предварительной информации, в этот день трое подростков находились на даче. Там же были хозяева участка – родители одного из ребят. Дети собирали черешню. Пострадавший, желая подняться повыше, взобрался на заколоченный досками 17-метровый колодец. Доски провалились, и мальчик упал внутрь. Ребенок получил многочисленные телесные повреждения. Он находится в реанимационном отделении больницы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура района проверяет условия жизни и воспитания ребенка в семье. На контроле надзорного ведомства находится оказание мальчику всей необходимой медицинской помощи и принятие правоохранительными органами процессуального решения по данному факту.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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