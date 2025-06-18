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В Севастополе ребёнок упал в осушенный бассейн - получил серьёзные травмы
иллюстративное фото: pikist.com

В Севастополе ребёнок упал в осушенный бассейн — получил серьёзные травмы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:24 18.06.2025

В детскую больницу Севастополя поступил 7-летний мальчик с серьёзными телесными повреждениями: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом теменной кости и гематома.

Предварительно установлено, что инцидент произошёл в посёлке Любимовка на территории частного дома, где семья с двумя сыновьями гостила у родственников. В момент происшествия отец с младшим из детей вышли во двор. Услышав крик, мужчина обнаружил старшего сына лежащим на дне пустого бассейна глубиной 1,8 метра. Родители незамедлительно вызвали экстренные службы и пытались оказать первую помощь до прибытия медиков. Как именно мальчик оказался в бассейне, установить не удалось, поскольку никто из взрослых не видел момента падения. В настоящее время пострадавший находится в больнице, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Семья пострадавшего ребёнка, постоянно проживающая в Московской области, характеризуется положительно. По данным проверки, условия жизни и воспитания детей полностью соответствуют необходимым нормам. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

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Полиция Севастополя обращает внимание родителей на необходимость постоянного контроля за детьми вблизи потенциально опасных объектов. Пустые бассейны представляют не меньшую угрозу, чем наполненные водой, а кратковременная потеря бдительности взрослых может привести к трагическим последствиям.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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