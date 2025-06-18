В Севастополе ребёнок упал в осушенный бассейн — получил серьёзные травмы

Предварительно установлено, что инцидент произошёл в посёлке Любимовка на территории частного дома, где семья с двумя сыновьями гостила у родственников. В момент происшествия отец с младшим из детей вышли во двор. Услышав крик, мужчина обнаружил старшего сына лежащим на дне пустого бассейна глубиной 1,8 метра. Родители незамедлительно вызвали экстренные службы и пытались оказать первую помощь до прибытия медиков. Как именно мальчик оказался в бассейне, установить не удалось, поскольку никто из взрослых не видел момента падения. В настоящее время пострадавший находится в больнице, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Семья пострадавшего ребёнка, постоянно проживающая в Московской области, характеризуется положительно. По данным проверки, условия жизни и воспитания детей полностью соответствуют необходимым нормам. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Полиция Севастополя обращает внимание родителей на необходимость постоянного контроля за детьми вблизи потенциально опасных объектов. Пустые бассейны представляют не меньшую угрозу, чем наполненные водой, а кратковременная потеря бдительности взрослых может привести к трагическим последствиям.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю