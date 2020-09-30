В Севастополе региональные соцвыплаты продлеваются автоматически

Региональные меры социальной поддержки, требующие подтверждения с 1 октября текущего года, будут продлены автоматически на основании ранее принятых документов до окончания срока действия режима повышенной готовности в Севастополе. К ним относятся:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

пособие на ребёнка;

пособие на ребёнка одинокой матери;

пособие на ребёнка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов;

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет;

ежемесячная денежная помощь по уходу за инвалидом I, II группы вследствие психического заболевания.

Таким образом, обращаться в октябре текущего года в районные управления органов соцзащиты за продлением выплат не требуется. Назначение будет произведено в беззаявительном порядке.

В случае прекращения действия режима повышенной готовности в Севастополе, об окончании периода назначения выплат будет сообщено дополнительно.

Обращаем внимание семей с детьми, имеющих право на получение бесплатного питания в образовательных учреждениях города на то, что справки о статусе малоимущей семьи будут предоставляться непосредственно в образовательные учреждения по их запросу. Самостоятельно обращаться в органы соцзащиты за указанными справками заявителям не требуется. На основании автоматического продления ГСП малоимущим семьям, так же как и ранее, в октябре будут переданы списки малоимущих семей в Департамент здравоохранения для обеспечения молочной кухней, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

ВНИМАНИЕ!

В связи с автоматическим продлением мер соцподдержки, электронная запись на прием в районные управления соцзащиты через официальный сайт ДТСЗН аннулируется до конца года. Тем, кому необходимо обратиться впервые за назначением мер соцподдержки, либо оформить ГСП в новом размере, необходимо повторно произвести запись.