В Севастополе — региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу

Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций города стартовал на днях.

Соревнования проводятся по четырем возрастным группам среди школьников в возрасте от 10 до 17 лет. В составе каждой команды по 11 человек, от каждой школы могут участвовать не более четырех команд. По итогам Соревнований победителям турнира в каждой возрастной группе предоставляется право принять участие в IV этапе — Суперфинале Всероссийских соревнованиях по мини-футболу в Московской области. 27 января в 15:00 на базе спортивного комплекса СевГу состоится торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийских соревнований, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

СПРАВКА: Соревнования в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол — в школу» традиционно проходят во всех регионах Российской Федерации, в которых ежегодно участвуют более 1,5 миллионов школьников со всех регионов Российской Федерации. С 2019 года Севастополь получил право делегировать победителей регионального этапа на общероссийский финал.