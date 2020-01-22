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В Севастополе - региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:45 22.01.2020

Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций города стартовал на днях.

Соревнования проводятся по четырем возрастным группам среди школьников в возрасте от 10 до 17 лет. В составе каждой команды по 11 человек, от каждой школы могут участвовать не более четырех команд. По итогам Соревнований победителям турнира в каждой возрастной группе предоставляется право принять участие в IV этапе — Суперфинале Всероссийских соревнованиях по мини-футболу в Московской области. 27 января в 15:00 на базе спортивного комплекса СевГу состоится торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийских соревнований, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

СПРАВКА:  Соревнования в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол — в школу» традиционно проходят во всех регионах Российской Федерации, в которых ежегодно участвуют более 1,5 миллионов школьников со всех регионов Российской Федерации. С 2019 года Севастополь получил право делегировать победителей регионального этапа на общероссийский финал.

В Севастополе - региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу

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