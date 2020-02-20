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В Севастополе - региональный этап Всероссийских соревнований "Серебряный мяч"
иллюстрация: pxhere.com

В Севастополе — региональный этап Всероссийских соревнований «Серебряный мяч»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:04 20.02.2020

В рамках национального проекта «Демография» в Севастополе стартовал региональный этап Всероссийских соревнований «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций города Севастополя (в рамках Общероссийского проекта «Волейбол — в школу»). Первые волейбольные матчи состоялись 17 февраля. Игры одновременно проходят в четырёх районах города. Мероприятие проводится в четвёртый раз. В этом году в турнире участвуют около 450 школьников.

Мероприятие проводится для популяризации волейбола в Севастополе. Мы замечаем, что большая часть ребят, после того, как примут участие в турнире, в дальнейшем начинают заниматься волейболом и в школе, и ходить в спортивные секции, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-президент РОО «Севастопольская федерация волейбола» Вадима Ганиша.

Волейбол — олимпийский вид спорта, поэтому специалисты, по словам главного судьи регионального этапа,   считают турнир очень значимым. Тем более, что «Серебряный мяч» — всероссийское соревнование.

СПРАВКА: Региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» продлится с 17 февраля по 22 марта 2020 года. Организаторами выступают Управление по делам молодёжи и спорта Севастополя при поддержке Департамента образования и науки города Севастополя, ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя», РОО «Севастопольская Федерация волейбола» совместно с ГБУ города Севастополя «Спортивная школа № 7».

В Севастополе - региональный этап Всероссийских соревнований "Серебряный мяч"

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