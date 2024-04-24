В Севастополе — региональный этап Чемпионата высоких технологий

С 22 по 26 апреля в Севастополе проходит региональный этап Чемпионата высоких технологий. Соревновательная площадка организована на базе Севастопольского государственного университета.

Чемпионат открыл круглый стол, где представители учреждений профессионального образования и научных центров обсудили потребность в кадровом обеспечении технологических проектов, подготовку новых кадров для новой экономики, а также роль чемпионатного движения как инструмента кадрового обеспечения.

Чемпионат высоких технологий ‒ это соревновательные мероприятия по компетенциям, перечень которых сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.

Севастопольские студенты средних специальных учебных заведений участвуют в компетенции «Разработка виртуальных миров».

Сегодня специалисты этой компетенции востребованы не только для разработки компьютерных игр и приложений: они участвуют в научно-исследовательских программах, совершенствовании приборов ночного видения, разработке программ для диагностики, вспомогательных приложений для медиков во время операций, в строительной сфере обеспечивают разработку прототипов будущих зданий. Цель чемпионатного движения ‒ создание условий и системы мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодёжи, а также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики, — цитирует пресс-служба директора Морского колледжа Севастопольского государственного университета Михаила Майстришина.

Пять конкурсантов ‒ студентов Севастопольского морского колледжа и Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности демонстрируют свои профессиональные навыки в ходе соревнований. В течение трёх дней конкурсанты выполняют задание, за их работой следят эксперты-наставники и индустриальные эксперты.

Будучи студентом, я тоже участвовал в различных чемпионатах и хакатонах, победа в одном из них – III Национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» ‒ помогла мне трудоустроиться в российскую VR-компанию LikeVR. Чемпионатные движения дают прекрасную возможность молодёжи показать себя, познакомиться с потенциальными работодателями и перенять опыт лучших в своём деле мастеров. Работы конкурсантов в компетенции «Разработка виртуальных миров» оцениваются по специальным критериям. Эксперты, представители индустрии оценивают всё, начиная от самого процесса разработки и заканчивая наполнением проекта, того, что есть в виртуальной реальности. Участники пишут программный код, и мы оцениваем, насколько этот программный код хорошо написан, насколько он упорядочен, понятен, оптимизирован. Также участники разрабатывают свой виртуальный мир, который состоит из 3D-моделей того, что мы видим. Конкурсантам предложено разработать виртуальный офис IT-компании, — отмечает главный эксперт на площадке «Разработка виртуальных миров» Василий Петраков.

Победители регионального этапа в мае и июне этого года примут участие в отборочном этапе, финалисты пройдут в заключительный этап соревнований, который состоится в Великом Новгороде.

IT-технологии увлекали меня с детства. Я закончил курс робототехники в Малой академии наук. Был участником образовательной смены в лагере «Ласпи» по дисциплине «соревновательная робототехника» от МАН. Сейчас в рамках чемпионата я продумываю офис компании с большими просторными помещениями, с потолком почти в два этажа. Я решил, что это будет лучше сказываться на самочувствии сотрудников, на их продуктивности, работоспособности. Я ещё не задумывался о дальнейшем трудоустройстве. Изначально я хотел стать конструктором космических аппаратов, но в последнее время вижу больше перспектив по специальности «информационные системы и программирование», на которой я обучаюсь, — говорит студент Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности Владимир Сметанин.

Первый в стране финал Чемпионата высоких технологий состоялся в Великом Новгороде на площадке инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» в сентябре прошлого года, а в конце октября министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что чемпионат будет проходить в Великом Новгороде ежегодно. В 2024-м он состоится с 17 по 21 сентября. Узнайте больше: Делегация прокуратуры Севастополя принимает участие в форуме-фестивале «Крымская весна» в Симферополе Чемпионат проводится Институтом развития профессионального образования при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. источник: пресс-служба Правительства Севастополя