В Севастополе — региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель»

В Севастополе начался региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Проект направлен на поддержку женщин, которые хотят открыть собственное дело и успешно совмещать карьеру с материнством.

Программа включает пятидневный интенсив с практическими занятиями и консультациями квалифицированных специалистов. Победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей, а также возможность принять участие в федеральном этапе, где главный приз составляет 1 миллион рублей.

Даже если участницы не одержат победу, программа поможет им понять, какие шаги необходимо предпринять, а Центр «Мой Бизнес» окажет поддержку на пути к предпринимательству. В этом году мы зафиксировали значительное увеличение числа заявок, превышающее 80, что говорит о стремлении женщин реализовывать свои идеи и строить на их основе бизнес. Наша цель – оказать им помощь в этом начинании и предоставить все необходимое для успешного старта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра «Мой Бизнес» Наталию Борисову.

Первый день обучения уже состоялся. Впереди у участниц еще четыре дня практики, посвященных разработке бизнес-планов, продвижению продукции, поиску клиентов и обмену опытом с успешными предпринимателями.

Каждая мама обладает уникальными идеями и ценными навыками, которые можно успешно преобразовать в бизнес. Наша программа предоставляет необходимые инструменты и знания для создания собственного дела, — отмечает тренер программы Екатерина Винничук.

Сразу после знакомства участницы приступили к практическим занятиям, в ходе которых им предстоит изучить базовые основы предпринимательства, методы анализа конкурентной среды, особенности выбора оптимальной системы налогообложения, а также правовые аспекты ведения бизнеса.

Программа также становится площадкой для обмена опытом.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя