В Севастополе — региональный этап фестиваля ГТО среди студентов

Региональный этап фестиваля ГТО среди студентов высших учебных заведений проходит два дня на легкоатлетическом стадионе 200-летия Севастополя. В первый день участники соревновались в личном зачете (многоборье) по бегу на 100 метров, подтягиванию из виса на высокой перекладине (юноши), сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу (девушки), наклону вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подниманию туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин), прыжкам в длину с места толчком двумя ногами. Далее студентов ожидают испытания по бегу на длинные дистанции для мужчин (на 3000 метров) и для женщин (на 2000 метров).

С каждым годом все больше людей вовлекаются в программу «Готов к труду и обороне». Сейчас проходит региональный этап фестиваля ГТО среди студентов, и я рад видеть активное участие молодежи. Лидерами остаются студенты Севастопольского государственного университета — именно они подали больше всего заявок на участие, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

По итогам соревнований будет сформирована спортивная делегация от Севастополя для участия во Всероссийском этапе фестиваля, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы. Планируется, что он состоится летом в Кисловодске и объединит 450 участников со всей страны. За первый квартал 2025 года 40 севастопольцев выполнили норматив ГТО на знаки отличия.

С более подробной информацией о сдаче норм ГТО можно ознакомиться на официальном сайте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя