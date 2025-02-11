В Севастополе — региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2025»

Девять педагогов из девяти дошкольных образовательных организаций Севастополя принимают участие в конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года России – 2025».

Первый Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» прошел в 2010 году по инициативе Профсоюза работников народного образования и науки РФ. С тех пор началось масштабное конкурсное движение, без которого уже трудно представить современное отечественное образование.

В 2016 году Севастополь присоединился к этому конкурсу. За 9 лет участниками конкурса стали 77 педагогических работников.

Самое главное — это привлечь внимание к профессии воспитателя, сделать эту профессию престижной, стимулировать воспитателей детский садов к развитию, повышению своего мастерства. Каждый год конкурс претерпевает какие-то изменения. С учетом того, что прошлый год был Годом Семьи, Министерство просвещения РФ внесли изюминку в проведение конкурса – воспитатель будет показывать не только мероприятия с детьми, но и просветительское мероприятие с родителями, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

Конкурс проводится в три тура: заочный – видео визитка «Я — педагог», первый очный включает два конкурсных испытания: «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Просветительское мероприятие с родителями».

Второй очный тур также включает два конкурсных испытания: «Мастер- класс» и «Блицтурнир». К участию во втором очном туре допускаются лауреаты регионального этапа конкурса.

В Севастополе стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2025» На праздничном открытии конкурса каждый участник вытянул счастливый билет в конкурсном испытании «Педагогическое мероприятие с детьми».

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2025» проходит в детском саду № 132. Именно в этом дошкольном образовательном учреждении работает Юлия Яковлевна Терновенко, занявшая первое место в региональном этапе конкурса «Воспитатель года России» в 2024 году.

Это незабываемый опыт. Это изменения не только профессиональные, но и личностные. Конкурс — это новые идеи, новые встречи, новые возможности, новые друзья. Я всегда говорю, что воспитатель – это самая творческая профессия в мире. Для участия в конкурсе важно вдохновение, желание развиваться, целеустремленность, настойчивость, активность. Конкурс – это осознанный этап в жизни и, чтобы добиться высоких результатов нужно время, необходимо тщательная командная работа, – отмечает Юлия Терновенко.

Впереди у конкурсантов насыщенные дни, им важно прежде всего наладить контакт с незнакомой для них группой детей, провести запланированные занятия и удивить жюри своим мастерством. Сильнейший – представит Севастополь на всероссийском финале.

Напомним, конкурс направлен на профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, выявление и поддержку наиболее талантливых педагогов, распространение их лучших практик.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя