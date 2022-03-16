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В Севастополе - региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:02 16.03.2022

В детском саду № 131 состоялось открытие регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Именно в этом дошкольном образовательном учреждении работает педагог Кирьян Екатерина Валерьевна, занявшая первое место в конкурсе «Воспитатель года России» в прошлом году. Конкурс нацелен на профессиональное и личностное развитие педагогов, он призван выявить и поддержать наиболее талантливых из них, распространить лучшие практики.

Воспитатель года — это педагог в поиске инновационных технологий, человек, который может в своем деле представить интересные практики работы с детьми, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя старшего методиста Института развития образования, член жюри Елену Шишкину.

В конкурсе участвуют девять педагогов дошкольного образования из девяти детских садов города Севастополя. Это детские сады № 2, 10, 20, 49, 107, 127, 128, ГБОУ «Образовательный центр «Античный» и ГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Это конкурс профессионального педагогического мастерства. Я здесь, чтобы продемонстрировать его и проявить себя.  Победитель сможет принять участие во Всероссийском соревновании, — отмечает воспитатель детского сада № 107 Светлана Дорохина.

Ранее педагоги прошли конкурс видеовизиток и портфолио, теперь, в период с 5 по 7 апреля им предстоит провести интерактивные занятия с детьми по предложенным темам. Итоги регионального этапа будут подведены 8 апреля 2022 года.

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Напомним, Севастополь принимает участие во Всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года России» с 2016 года. За этот период в региональном этапе приняли участие 49 педагогов из 47 дошкольных учреждений города.


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