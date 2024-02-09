В Севастополе — региональный форум лидеров советов обучающихся

С 8 по 16 февраля на базе образовательных учреждений Севастополя проходит региональный форум лидеров советов обучающихся. Участниками форума стали председатели школьных ученических советов, президенты школ и профессиональных образовательных организаций, педагоги-кураторы, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями из всех образовательных организаций Севастополя.

8 февраля форум стартовал в гимназии № 5 для школ Северной стороны, 15 и 16 февраля его участниками станут ребята и педагоги профессиональных образовательных организаций, а также школ Балаклавского района на базе Точки кипения СевГУ и школы № 25.

Самой многочисленной площадкой выступил Севастопольский государственный университет, который 9 февраля собрал 120 обучающихся и педагогов в зале «Севастополь».

Организатором форума выступил региональный ресурсный центр департамента образования и науки города «Дворец детского и юношеского творчества» при содействии Всероссийского проекта «Навигаторы детства».

Советы обучающихся сегодня есть в каждой школе, гимназии и профессиональной образовательной организации Севастополя. Важно, что ребята принимают активное участие в жизни своей организации, предлагают и реализуют при поддержке администрации, педагогов и родителей социально значимые проекты. В рамках Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» у ребят есть возможность представить опыт работы своего учреждения на Всероссийском форуме президентов образовательных учреждений в марте 2024 года в Москве, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя регионального координатора Всероссийского проекта «Навигаторы Детства» в Севастополе Наталью Загороднюю.

Особенностью проведения форума в этом году стали интерактивные площадки по ученическому самоуправлению и ценностям советов обучающихся, а также образовательный и мотивационный блоки по реализации инициатив обучающихся.

В Севастополе ученическое самоуправление уже выходит на новый уровень. Президенты школ имеют хорошую понятийную базу, понимают функции и делятся своим опытом. Сегодня участники сами рассказали о своих особенностях, традициях и победах в сфере ученического самоуправления. Это маленькая победа, которая получается благодаря поддержке педагогов, советников директоров по воспитанию и рвению самих учеников. Верю, что дальше будет только лучше и качественнее, и мы вместе будем развивать самоуправление в регионе, – отмечает региональный координатор Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» Марина Цветинская. Массу полезной информации сегодня услышал. Мы работали в команде с коллегами по ученическому самоуправлению из других школ. Такая коллективная работа помогла участникам обменяться опытом развития самоуправления в своих образовательных организациях и поделиться интересными форматами мероприятий. Считаю, что ученическое самоуправление – это важная часть нашей совместной работы с администрацией школы. Попасть в самоуправление – большая ответственность и честь, – говорит участник форума, ученик школы № 6 Иван Чугунов. Хочется выразить благодарность организаторам, ведь активистам предоставляют уникальную возможность обсуждать важные вопросы, разрабатывать новые идеи и принимать решения, которые касаются их собственной школьной среды. Участие в таких форумах способствует развитию навыков лидерства, коммуникации и проблемного мышления. Сегодня обучающиеся смогли выразить свои мнения, предложить свои идеи и внести вклад в улучшение школьного опыта для себя и своих активистов из Центра детских инициатив, – подчёркивает советник директора по воспитанию образовательного центра «Бухта Казачья» Диана Карнаух.

Форум проводится ежегодно и направлен на развитие органов ученического самоуправления образовательных организаций как воспитательной среды обучающихся, активизацию деятельности детских и молодёжных общественных объединений, развитие волонтёрского движения среди обучающихся.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя