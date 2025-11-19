В Севастополе Региональный форум молодежных медиа «МедиаЛаб92» объединил школьников, студентов и их наставников

В Севастополе прошел 7-й Региональный форум молодежных медиа «МедиаЛаб92». Участниками стали 100 активистов медиацентров школ и учреждений СПО города, а также 60 педагогов-кураторов медиацентров, советников директоров по воспитанию. Впервые форум прошел в 2019 году. Количество активистов, заинтересованных в сфере медиакоммуникаций, растет с каждым годом.

В этом году региональный форум собрал наибольшее количество заявок — более трехсот. Это говорит о том, что молодежь интересуется медиа не только потребляя информацию в Интернете и социальных сетях, но и создавая ее. Задача старших наставников — научить молодежь осознанному и вдумчивому поведению в мире медиа, а также тому, что создаваемый контент должен нести пользу обществу и транслировать ценности, — отметил руководитель департамента образования и науки Максим Кривонос.

В учреждениях образования Севастополя активно функционируют медиацентры, которые являются точкой притяжения ребят, интересующихся фото- и видеосъемкой, монтажом и журналистикой.

В рамках школьного медиацентра дети учатся писать статьи, фотографировать, монтировать видео, брать интервью, рассказывать о каких-то событиях, которые происходят в школе и городе: это может быть какое-то рядовое событие, а может быть и торжественное мероприятие. Все это мы учимся освещать. Параллельно с этим мы учимся навыкам самопрезентации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя советника директора по воспитанию школы № 30 им. Героя Советского Союза Г. А. Рубцова Дарью Алтурмесову.

В этом году форум состоял из теоретической и практико-ориентированной частей. Специалисты медиасферы рассказали участникам правила написания хорошего текста, научили разбираться в трендах социальных сетей, поделились советами, как распознавать фейки, а также как вести личные каналы и каналы своих объединений. В творческой части форума активистам предложили создать ролики по социальным темам. Здесь ребята учились работать в команде, писать сценарий для своего ролика, снимать и монтировать видео.