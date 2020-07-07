В Севастополе реконструируют площадь у Дворца культуры рыбаков

У Дворца культуры рыбаков в Севастополе в рамках благоустройства будет заменено освещение, бордюрный камень, плитка, появится новая детская площадка, озеленение с современной системой полива. Заказчиком объекта выступает Государственное бюджетное учреждение Севастополя «Парки и Скверы». Работы планируют завершить к концу года.

Работы по благоустройству начались в апреле месяце. На сегодняшний день закуплено игровое и спортивное оборудование для обустройства детской площадки. В рамках благоустройства также будет выполнено озеленение, планируется высадить более 550 деревьев и кустарников. Уже завершены работы по возведению железобетонных ступеней, площадок, подпорных стен, которые в дальнейшем будут облицованы гранитом. Все работы планируем завершить в срок с учетом пожелания местных жителей, – цитирует пресс-служба заместителя начальника Управления благоустройства, Департамента городского хозяйства Антона Макарова.

Площадь перед Дворцом культуры рыбаков будет оборудована пандусами для маломобильных групп населения.

На данный момент ведется установка бордюров, бетонирование оснований. Ведется закладка инженерных коммуникаций. Проложены трубопроводы под систему орошения и капельного полива растений и новые кабеля для паркового освещения. Для удобства горожан установим скамейки и пандусы для маломобильных групп населения, поставим порядка 150 светильников, – рассказал представитель подрядной организации ООО «Тектум» Станислав Коноваленко.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя