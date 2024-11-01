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В Севастополе реконструируют набережную Приморского бульвара
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе реконструируют набережную Приморского бульвара

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:42 01.11.2024

В Севастополе продолжается реконструкция набережной, осуществляемая в рамках утвержденного архитектурно-художественного проекта. Цель проекта – не только обновление прибрежной зоны, но и обеспечение ее долговечности и безопасности для жителей города.

Перед началом работ были проведены комплексные проектно-изыскательские мероприятия, а также получено положительное заключение экспертизы.  Изучая историю набережной, эксперты пришли к выводу о том, что объекты из бутовой кладки неоднократно разрушались стихией. Это и стало причиной выбора современных материалов для реконструкции, в частности, бетонных берегоукреплений и гранитной облицовки. Особое внимание уделяется укреплению подпорной стены, которая также подвергалась регулярному разрушению. Архивные материалы и исследования подтверждают, что в прошлом стена неоднократно перекладывалась и видоизменялась. В настоящее время она находится в аварийном состоянии и требует срочной защиты от штормов. Облицовка стены гранитными плитами, предусмотренная проектом, позволит в том числе значительно усилить ее конструкцию, обеспечив устойчивость к стихийным явлениям, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В настоящий момент работы по укреплению стены ведутся полным ходом. С нее снята штукатурка, смонтирован металлический каркас, который служит основой для дальнейшей облицовки гранитом (фото в галерее).

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Также по периметру набережной со стороны воды установлен металлический каркас для парапета, который будет защищать пешеходную зону от волн и обеспечит безопасность прохожих. Данный парапет предусмотрен проектом именно для укрепления набережной и усиления прибрежной линии. При этом доступ к воде по линии набережной сохраняется.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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