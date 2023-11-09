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В Севастополе ремонт сквера Ленинского комсомола вылился в ущерб бюджету города

В Севастополе ремонт сквера Ленинского комсомола вылился в ущерб бюджету города

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:26 09.11.2023

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношенного бывшего начальника отдела административно-строительного контроля государственного бюджетного учреждения «Парки и скверы». Он обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с августа по декабрь 2019 года на основании государственного контракта между ГБУ «Парки и скверы» и коммерческой организацией проведен капитальный ремонт сквера Ленинского комсомола в г. Севастополе. Обвиняемый, достоверно зная, что работы подрядчиком частично не выполнены, принял их от имени заказчика в полном объеме. На основании подписанных им документов произведена полная оплата за счет бюджетных денежных средств. В действительности площадь обустроенного подрядчиком плиточного покрытия в сквере, количество использованных для этого строительных материалов и площадь озеленения были меньше, чем предусмотрено условиями контракта и оплачено заказчиком. Стоимость оплаченных, но фактически не выполненных работ составила свыше 1,5 млн рублей, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю. Расследование проведено следственным отделом по Ленинскому району ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

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В Севастополе ремонт сквера Ленинского комсомола вылился в ущерб бюджету города

Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств должностными лицами коммерческой организации, выступившей подрядчиком по данному контракту. Расследование по нему продолжается.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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