В Севастополе ремонтируют детско-юношеские клубы. Говорят — капитально

За два года в Севастополе произведен полный капитальный ремонт 29 детско-юношеских клубов Севастополя: в 2018 – 12 объектов, и в 2019 – 17 объектов, в том числе в стадии капитального ремонта находится ДЮК «Молодость», расположенный на ул. Косарева,2. 24 декабря состоялось контрольное инспектирование клуба «Мечтатели», где не так давно завершился капремонт, и клуба «Молодость», где реконструкцию планируют завершить к апрелю 2020 года.

Сделан хороший задел. В «Мечтателе» проделана хорошая качественная работа. Созданы условия для маломобильных групп. Развивают разнообразные направления детского интеллектуально-технического творчества, изобразительного искусства, есть музыкальный класс и много другое. В следующем году мы завершим начатую работу введением в эксплуатацию клуба «Молодость», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Ольгу Тимофееву.

В связи с ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств по договору на проведение капитального ремонта ДЮК «Молодость» был расторгнут договор заказчиком в одностороннем порядке.

Это единственный клуб, где мы застряли с недобросовестным подрядчиком. Но, сейчас достаточно эффективно новый подрядчик работает – это строительная компания «Гермес-Крым», и если такую же динамику мы сохраним, то уже в апреле месяце здесь уже будут заниматься дети. Все оборудование, мебель, весь инвентарь, экипировка – все уже закуплено и ждет завершения капремонта, — заявил начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

В Правительстве Севастополя отмечают: планируется открытие кружков в каждом районе города по 7 направлениям: «Робототехника», «Ай-ти технологии» (программирование, сборка микросхем), Хайтек –высокотехнологичное направление «Сделай сам», «Машина Голдберга» –современная механика, «Киберспорт», «Виртуальная и альтернативная реальность», «Точные науки» (математика, физика, метальная арифметика). Базовым клубом для данных видов деятельности планируется ДЮК «Молодость» ул. Косарева 2.

Во всех отремонтированных клубах выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Произведен монтаж систем охранно — телевизионного наблюдения, систем охранно-тревожной сигнализации, системы аварийного освещения на путях эвакуации и системы речевого оповещения.

Кроме того, на баланс ГБОУ «Городской центр социальных и спортивных программ города Севастополя» передано здание бывшего ресторана «Каравелла», находящийся по улице Корчагина, 33. На данной базе планируется создание первого Центра по поддержке добровольчества и волонтерства в городе Севастополе.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя