В Севастополе ремонтируют девять автомобильных дорог

В этом году, отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя, к ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приступили раньше обычного.

Этому способствуют благоприятные погодные условия и оперативно заключенные контракты. Подрядчики уже вышли на ул. Константина Гармаша, ул. 3-я Бастионная, ул. Генерала Родионова, ул. Папанина, ул. Бирюлева, ул. Генерала Лебедя, дублере ул. Маячная, ул. Западный Берег Камышовой бухты, а/д Подъезд к с. Золотая Балка. Сейчас дорожники выполняют демонтаж старых и установку новых бордюров, а также фрезерование изношенного дорожного покрытия. Ремонтом предусмотрена замена старых бордюров, восстановление тротуаров, устройство нового покрытия из асфальтобетона, замена люков, установка новых дорожных знаков, дорожная разметка. Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет почти 8 км., — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включен ремонт 39 объектов дорожной инфраструктуры. Общая протяженность дорожных работ составит 28 километров. На эти цели из бюджета направлено около 500 млн. рублей.