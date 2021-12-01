В Севастополе ремонтируют лестницы

В Севастополе ведется капитальный ремонт семи лестниц.

В ходе выполнения работ предусмотрены мероприятия по демонтажу, устройству, бетонированию и облицовке тротуарной плиткой лестничных сходов. Также будут установлены перильные ограждения, тактильные плиты для маломобильных групп населения. Подпорные стены, примыкающие к лестничным сходам, будут отремонтированы и укреплены, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.