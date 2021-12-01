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В Севастополе ремонтируют лестницы

В Севастополе ремонтируют лестницы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:26 01.12.2021

В Севастополе ведется капитальный ремонт семи лестниц.

В ходе выполнения работ предусмотрены мероприятия по демонтажу, устройству, бетонированию и облицовке тротуарной плиткой лестничных сходов. Также будут установлены перильные ограждения, тактильные плиты для маломобильных групп населения. Подпорные стены, примыкающие к лестничным сходам, будут отремонтированы и укреплены, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова. 

В Севастополе ремонтируют лестницы В Севастополе ремонтируют лестницы В Севастополе ремонтируют лестницы

Капитальный ремонт лестниц проводится по следующим адресам:

  • между гимназией №5 и детским садом №40;
  • от дома №1 по ул. Ревякина до ул. Подольцева;
  • от ул. Погорелова, 31 до ул. Шевкопляса;
  • от дома №11 по просп. Юрия Гагарина;
  • по ул. Лизы Чайкиной, 95;
  • по ул. Муромской, 80;
  • в п. Андреевка.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе ремонтируют лестницы

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