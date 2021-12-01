В Севастополе ремонтируют лестницы

В Севастополе ведется капитальный ремонт семи лестниц.
В ходе выполнения работ предусмотрены мероприятия по демонтажу, устройству, бетонированию и облицовке тротуарной плиткой лестничных сходов. Также будут установлены перильные ограждения, тактильные плиты для маломобильных групп населения. Подпорные стены, примыкающие к лестничным сходам, будут отремонтированы и укреплены, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.
Капитальный ремонт лестниц проводится по следующим адресам:
- между гимназией №5 и детским садом №40;
- от дома №1 по ул. Ревякина до ул. Подольцева;
- от ул. Погорелова, 31 до ул. Шевкопляса;
- от дома №11 по просп. Юрия Гагарина;
- по ул. Лизы Чайкиной, 95;
- по ул. Муромской, 80;
- в п. Андреевка.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя
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