В Севастополе ремонтируют противотуберкулёзный диспансер

По словам главы ведомства, работы разбиты на два этапа. Первый предусматривает ремонт шестого этажа, на котором будет размещена микробиологическая лаборатория, замену инженерных систем на всех этажах, монтаж вентиляции, полный комплекс работ по фасаду. Вторым этапом запланировано завершение внутриотделочных работ для остальных пяти этажей медучреждения.

Буквально пару недель назад заключен государственный контракт с зарекомендовавшей себя подрядной организацией «Таврида-Проект» на выполнение капремонта тубдиспансера. Для данного учреждения это поистине историческое событие – почти 50 лет здесь не проводилось никаких ремонтов. Сейчас запланированы полная замена инженерных сетей, обеспечение кондиционирования помещений, монтаж систем вентиляции, полный капитальный ремонт фасада здания, входных групп, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

В этом году на ремонт здания выделен 171 млн рублей, общая сумма на два этапа составит порядка 500 млн рублей. Второй этап будет завершён к концу 2022 года, – заявил директор департамента капстроительства.

На заключительном этапе планируются работы по благоустройству территории с созданием ландшафтного оазиса и обновлением сети коммуникаций.

Несмотря на проведение капитального ремонта, больница продолжает функционировать. Все строго зонировано. Подрядчику даны четкие разъяснения по времени проведения демонтажа, сброса мусора с учётом времени тихого часа. Таким образом соблюдается баланс между проведением строительных работ и оказанием медицинской помощи, – говорит главный врач медучреждения Андрей Вербицкий.

Главврач противотуберкулёзного диспансера подчеркнул, что на шестом этаже обновлённого медучреждения появится полноценный диагностический блок: это две современные лаборатории — бактериологическая и клинико-диагностическая. Фактически в тубдиспансере будет сосредоточен весь блок диагностических лабораторных услуг, которые должны предоставляться в головном учреждении субъекта.

Стационар рассчитан на 150 коек, включает детское и взрослое отделения. Палаты будут боксированы. Предусмотрен отдельный вход для пациентов и отдельный — для медперсонала. На каждом этаже будет установлена современная система приточно-вытяжной вентиляции, где выводные потоки воздуха не будут смешиваться между собой и, соответственно, не будут поступать в общее пространство.

Напомним, Севастопольский противотуберкулезный диспансер – это единственное специализированное учреждение в городе для лечения пациентов с туберкулёзом. Здание стационара было введено в эксплуатацию еще в 1972 году, с тех пор не было проведено ни одного капитального ремонта.