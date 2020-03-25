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В Севастополе ремонтируют ул. Правды. Говорят, к майским праздникам сдадут

В Севастополе ремонтируют ул. Правды. Говорят, к майским праздникам сдадут

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:29 25.03.2020

Ремонт дороги по ул. Правды протяженностью порядка одного километра выполняется по просьбам жителей микрорайона в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движение транспорта на время ремонтных работ не перекрывается, а ведутся они, уверяют специалисты, в хорошем темпе.

По контракту подрядчик должен сдать дорогу к середине мая. Но, темп сейчас хороший и стараются сделать к майским праздникам. По ул. Правды проходят более 13 маршрутов общественного транспорта, — цитирует пресс-служба  Правительства Севастополя начальника отдела технического контроля ГБУ Севастопольский Автодор Игоря Секерцыша.

К ремонтным работам подрядная организация компания «Дорожник» приступила 1 марта. На сегодняшний день на объекте задействовано 7 дорожных рабочих, мастер и 3 единицы дорожной техники. В рамках ремонта заменят тротуар, бортовые камни, будет заменено покрытие проезжей части и установлены дорожные знаки.

В Севастополе ремонтируют ул. Правды. Говорят, к майским праздникам сдадут В Севастополе ремонтируют ул. Правды. Говорят, к майским праздникам сдадут В Севастополе ремонтируют ул. Правды. Говорят, к майским праздникам сдадут В Севастополе ремонтируют ул. Правды. Говорят, к майским праздникам сдадут В Севастополе ремонтируют ул. Правды. Говорят, к майским праздникам сдадут В Севастополе ремонтируют ул. Правды. Говорят, к майским праздникам сдадут В Севастополе ремонтируют ул. Правды. Говорят, к майским праздникам сдадут В Севастополе ремонтируют ул. Правды. Говорят, к майским праздникам сдадут

Всего же, сообщили в Правительстве города, в Гагаринском районе на 2020 год запланировано отремонтировать порядка 20 улиц – это около 12 км автомобильных дорог:

Всего в Севастополе в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать порядка 93 объектов, общей протяженностью порядка 63 км. На сегодняшний день на 28 объектах протяженностью 24 км уже ведутся ремонтные работы, — говорят в пресс-службе ведомства.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе ремонтируют ул. Правды. Говорят, к майским праздникам сдадут

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