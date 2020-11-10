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В Севастополе ремонтируют здание для "Академии добра"
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе ремонтируют здание для «Академии добра»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:14 10.11.2020

В Севастополе начался капитальный ремонт здания Ресурсного центра поддержки добровольчества «Академия добра». Центр создан поручению Президента и будет располагаться по адресу ул. Корчагина, 30.

Общая площадь центра 600 кв.м. В рамках ремонта будут заменены все сети, кровля и окна, а также оборудован большой конференц-зал. Помещение будет оборудовано для людей с ограниченными возможностями. После завершения ремонта, некоммерческие организации и волонтерские объединения смогут использовать помещения центра для организации собраний и мероприятий, направленных на развитие волонтерства в Севастополе, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По данным единой информационной системы «Добровольцы России» в Севастополе зарегистрировано почти 6 000 добровольцев, Ресурсным центром организовано около 100 мероприятий. Волонтерские книжки изъявили желание получить 265 добровольцев.

В Севастополе ремонтируют здание для "Академии добра"

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