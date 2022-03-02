В Севастополе ремонтируют дорогу Орловка-Полюшко

Подрядная организация «Веста» приступила к ремонту дороги Орловка-Полюшко. Протяженность участка составляет более 2 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На объекте задействовано 30 единиц техники и 10 дорожных рабочих.

На сегодняшний день выполнено на 100% фрезерование старого покрытия. Ведутся работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетона и ликвидации просадок. Неустойчивая погода – один из проблемных факторов, ловим сухую погоду для укладки асфальта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя представителя подрядчика Руслана Гиш.

Дорожники также выполнят укладку верхнего слоя асфальтобетона площадью около 15 тысяч кв. м, заменят бортовые камни и восстановят тротуары.

После укладки выравнивающего слоя покрытия будет нанесена разметка. Работы, согласно контракту, должны быть выполнены в срок до 31 августа, но подрядчик хорошо себя зарекомендовал и выполнит работы раньше, — рассказал директор дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Владимир Давыдченко.

Напомним, программа нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год включает в себя 51 объект общей протяженностью более 57 км.