В Севастополе ремонтируют дворы — сейчас приводят в порядок две тысячи кв. м. на улице Тарутинской

По поручению Михаила Развожаева во дворе на Тарутинской улице благоустраивают внутриквартальные и придомовые территории.

Двор большой и объединяет семь домов на улицах: Тарутинская, Коли Пищенко и Багрия. Здесь уже отремонтированы пешеходные дорожки, установлены новые бордюры, на дороге заканчивают отсыпку подложки из щебня для дальнейшей укладки асфальта. По пожеланию жителей организуем также несколько зон для сушки белья, там разместим опоры для бельевых веревок, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела организации строительства и строительного контроля ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Александра Скляра.

В общей сложности проектом предусмотрена установка более тысячи метров бордюров и укладка более двух тысяч квадратных метров асфальта.

Большая благодарность губернатору города за принятое решение по благоустройству нашего двора. Очень приятно и радостно каждый день наблюдать, как преображается наш двор. Здесь живет много детей, пожилых людей. После ремонта детвора сможет на велосипедах и самокатах кататься, машины нормально смогут заезжать, — выразила слова благодарности жительница 12 дома на Коли Пищенко Любовь Флоря.

На текущий год запланированы ремонты внутриквартальных дорог и пешеходных сетей на 44 объектах. На сегодняшний день осталось отремонтировать порядка 18 дворов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя