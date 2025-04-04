В Севастополе ремонтируют подъезды многоквартирных домов

Здесь, в четвёртом подъезде на Героев Бреста, 33, уже оштукатурили и покрасили стены с потолками, сейчас окрашивают перила, мусоропроводы, трубы. После завершения ремонта в самом подъезде мы отремонтируем входную группу. В этом году мы отремонтировали 13 подъездов, на очереди еще 51, то есть всего за этот год мы обновим 64 подъезда, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя генерального директора управляющей компании «Гагаринского района-1» Никиту Джемела.