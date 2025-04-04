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В Севастополе ремонтируют подъезды многоквартирных домов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе ремонтируют подъезды многоквартирных домов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:22 04.04.2025

Управляющие компании ремонтируют подъезды согласно составленному плану текущего ремонта на 2025 год. План составляется управляющей организацией на основании коллективных обращений жильцов или поступающих протоколов собраний собственников жилья.

Здесь, в четвёртом подъезде на Героев Бреста, 33, уже оштукатурили и покрасили стены с потолками, сейчас окрашивают перила, мусоропроводы, трубы. После завершения ремонта в самом подъезде мы отремонтируем входную группу. В этом году мы отремонтировали 13 подъездов, на очереди еще 51, то есть всего за этот год мы обновим 64 подъезда, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя генерального директора управляющей компании «Гагаринского района-1» Никиту Джемела.

Всего в этом году в городе запланировано отремонтировать более 200 подъездов, из них уже завершены работы более, чем на 40 объектах.

Узнайте больше:  Севастополь: порядок приёма заявлений в 1 класс

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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