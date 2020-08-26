В Севастополе решают, каким будет сквер Петра и Павла

Разрабатывать новую концепцию реконструкции севастопольского сквера Петра и Павла будет Институт развития города Севастопольского государственного университета. Предложенные ранее решения врио губернатора Михаил Развожаев назвал «сырыми». Во время встречи, которая состоялась в сквере, жители высказывали свои пожелания и предложения касательно будущего вида этой территории. Кроме того, разработчики концепции будут принимать предложения от всех жителей города через площадки в социальных сетях.

Предыдущий проект был разработан в 2016 году, но после поручения Михаила Развожаева мы решили начать с чистого листа – с опроса жителей. Мы предлагаем всем жителям заполнить специальные анкеты, узнать их мнение по поводу развития этой территории, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя архитектора Научно-инновационного центра приоритетных городских проектов Института развития города СевГУ Екатерину Миклясевич.

При этом разработчики уже подготовили первые эскизы будущего сквера, который сохранит свой первозданный облик.

Наша идея — создать впечатляющий сквер с открыточными видами, который бы сочетал в себе гармонию зеленых насаждений и уникального архитектурного объекта – собора Петра и Павла. Мы хотим создать здесь сад всесезонного цветения. Подбираем растения, которые будут цвести одно за другим. Также подбираем парковую мебель, светильники, другие элементы парковой архитектуры, чтобы они соответствовали этому месту, — отмечает член Совета по ландшафтной архитектуре Союза Архитекторов России Элина Красильникова.

В сквере планируется сохранить все деревья, за исключением больных, которых насчитывается около пяти. Клумбы планируется украсить лавровишней, сиренью, чубушником, спиреей и другими растениями.

Вместо гранита разработчики рассматривают возможность выложить дорожки сквера травертином (известковым туфом).

Здесь белая архитектура, и этот камень больше соответствует окружающей среде, — подчеркнула Екатерина Миклясевич.

Финальную концепцию реконструкции сквера планируется представить в середине сентября.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя