В Севастополе решили, где разместят приют для бездомных животных

В Правительстве Севастополя отмечают: вместе с общественными организациями проделана большая работа по подбору места для размещения приюта бездомных животных.

Департамент по имущественным и земельным отношениям предоставил на выбор несколько помещений, из которых оптимальным определено в Орловке. Мы сделаем ремонт, чтобы животные содержались в приличных условиях, — цитирует пресс-служба директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Управлять приютом будет одно из госпредприятий. В настоящее время определяется ответственный исполнитель.

Служба ветеринарного контроля будет заниматься вопросами здоровья животных, – отмечает чиновник.

Ремонт помещения в Орловке планируется провести примерно за два месяца.

До этого времени передержкой собак будет заниматься частная организация.

Запущена процедура отбора специализированной организации, контракт будет заключен на два месяца. За это время мы планируем привести помещение в Орловке в нормативное состояние, – подчеркивает Евгений Горлов.

Напомним, в прошлом году Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести поверку центра, который выиграл тендер на осуществление этой деятельности, но ненадлежащим образом содержал животных. После проверки контракт с подрядчиком был разорван. Кроме того, Михаил Развожаев поручал Департаменту городского хозяйства пересмотреть систему выбора подрядчика для работы с бездомными животными и вместе с волонтерами, проработать вопрос строительства городского приюта для животных.