В Севастополе решили проверить цены на яйца

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания Правительства Севастополя поручил директору Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадиму Кирпичникову проверить информацию о подорожании куриных яиц.

Прошла информация о возможном подорожании куриного яйца. Поэтому контролируйте ситуацию, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

По словам директора департамента Вадима Кирпичникова, информация связана с ростом цен на корм для птицы, а также готовится правовой акт о поддержке хлебопроизводителей:

Мы готовим нормативный правовой акт, где будут предоставлены субсидии хлебопроизводителям. По вопросам кормов для птиц Минсельхоз также занимается подготовкой схожего порядка. Ситуацию с ценами мы мониторим.

На следующей неделе запланирован контрольный выезд по объектам торговли.