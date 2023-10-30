В Севастополе решили вопрос обеспечения бесплатным питанием детей участников СВО, не прописанных в городе

Дети участников специальной военной операции, не зарегистрированных в Севастополе, будут обеспечены бесплатным питанием в школах. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 30 октября. Губернатор Михаил Развожаев отметил, что на прошлой неделе вопрос о бесплатном питании этой категории школьников подняла общественная организация «Севастопольские мамы». Он напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил обеспечить равные права и положенные льготы и меры поддержки для всех без исключения участникам СВО и членам их семей.

Вопрос касается питания детей участников СВО, которые в настоящий момент не могут подтвердить регистрацию. И второй момент — сами участники СВО могут находиться в других регионах, а дети учатся в наших школах. Конечно, эти ребята ничем не могут отличаться от других, они должны получить такие же меры поддержки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Новое постановление вносит изменения в ряд нормативных актов, с завтрашнего дня проблема будет устранена. Дети участников СВО, которые учатся в севастопольских школах, будут получать бесплатное питание вне зависимости от наличия прописки или других документов, подтверждающих проживание в городе участника СВО.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя