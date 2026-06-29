В Севастополе рецидивист напал на пожилую женщину

Жертвой грабителя стала 73-летняя пенсионерка, лишившаяся ювелирных украшений на сумму 117 тысяч рублей.
Днём ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина отправился на остановку общественного транспорта и принялся терпеливо высматривать потенциальную жертву для нападения. Спустя несколько часов ожидания его внимание привлекла пожилая женщина, на шее которой поблескивала золотая цепочка с крестиком. Решив не упускать такую возможность, он проследовал за ней и когда поблизости никого не оказалось, набросился на пенсионерку, повалил ее на землю и сорвал с шеи ювелирное украшение и затем скрылся.
Похищенную цепочку налётчик заложил в ломбард, выручив за нее всего 21 тысячу рублей, которую потратил на свои нужды.
Сразу после ограбления потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали грабителя. Обнаруженный у него крестик сотрудники полиции изъяли и вернули владелице, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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