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В Севастополе - рейды "Нетрезвый водитель" и "Бахус"

В Севастополе — рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус»

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 11:59 07.01.2022

Профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус» пройдут на территории города Севастополя в выходные дни и утром в понедельник.

Данные мероприятия проводятся с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, и пресечения правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения в течение года после лишения данного права предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, — отмечают в пресс-службе ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в состоянии опьянения. Звоните на номер 102 или по телефону дежурной части ГИБДД Севастополя 73-84-00 (01).

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Госавтоинспекция Севастополя призывает участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и категорически исключить управление транспортным средством в состоянии опьянения!

фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю

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