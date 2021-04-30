В Севастополе режим повышенной готовности продлён

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил режим повышенной готовности на территории города в связи с пандемией COVID-19 до 31 мая 2021 года. Соответствующий указ опубликован на портале Правительства Севастополя.

Согласно документу, масочный режим и социальное дистанцирование сохраняются в торговых центрах и общественном транспорте. Граждане РФ, которые приезжают в город с территории иностранного государства, должны предоставить отрицательные результаты теста на COVID-19 методом ПЦР за три календарных дня до прибытия. Кроме того, им необходимо пройти повторное исследование ПЦР в срок до пяти дней со дня въезда.Для допуска к учебе иностранные студенты обязаны сделать повторный тест в течение 72 часов после въезда. До получения результата они обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания. Результаты теста следует разместить на портале Госуслуги, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Указом также установлено, что право удаленно оформить листок нетрудоспособности сохраняют беременные и лица с хроническими заболеваниями, влекущими тяжелое течение болезни в случае заражения новой коронавирусной инфекцией.

Все изменения в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» можно прочитать по ссылке.