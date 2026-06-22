В Севастополе режим работы общественного транспорта снова пересмотрели

В Севастополе продлили работу общественного транспорта с 21:00 до 22:00. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Напомним, 21 июня в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия. Развожаев сообщил, что общественный транспорт изменил время своей работы. Паромы курсировать не будут, только пассажирские катера. По словам губернатора, после введенных изменений от многих горожан стали поступать сообщения с просьбой продлить время работы транспорта.
Исходили из того, что в 21:00 уже темнеет. Однако существенная часть людей, особенно жителей Северной стороны, может столкнуться с трудностями. Поэтому работу общественного транспорта продлим до 22:00, – сказал губернатор.
Кроме того, на заседании правительства был озвучен алгоритм действий работы транспорта при сигнале воздушной тревоги. Регламент вступил в действие 22 июня в 15:00.
По словам и. о. замгубернатора города Павла Иено, во время сигнала тревоги водители общественного транспорта будут снижать скорость до 40 км/ч в городе и до 60 км/ч за пределами Севастополя, после чего на ближайшей остановке транспорт будет останавливаться, а пассажирам предлагаться проследовать к ближайшему укрытию. После высадки желающих пройти в убежище транспорт будет возобновлять движение.
При обнаружении водителем транспорта обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, водитель должен немедленно принять меры – остановить транспорт, открыть двери и предоставить гражданам возможность выйти, – отметил Иено.
Он уточнил, что пассажирский транспорт будет продолжать движение не только в городе, но и за его пределами. Речь идет о межрегиональных маршрутах. Исключение составит морской транспорт, который, как и прежде, не будет ходить во время воздушной тревоги.
источник: РИА Новости Крым
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