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В Севастополе режим самоизоляции продлён до 12 апреля включительно
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе режим самоизоляции продлён до 12 апреля включительно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:13 06.04.2020

Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 12 апреля включительно согласно Указу врио Губернатора города Михаила Развожаева — здесь.  В частности:

  • С 6 апреля севастопольские школьники переводятся на дистанционное обучение.
  • Школьникам льготных категорий, которые ранее были обеспечены питанием в учебных учреждениях,   выдадут сухпайки (или родители получат компенсацию на карточки). Эта мера поддержки школьников охватит период с 19 марта и до окончания режима повышенной готовности.
  • В документе также регламентируется обязательство владельцев магазинов  делать разметку, напоминающую посетителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, а коммунальщики должны усилить дезинфекцию общественных пространств.
  • Все социальные выплаты и обязательства государством предоставляются, однако приём граждан в отделениях соцзащиты временно приостановлен.

На время действия  режима повышенной готовности запрещено применение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами обязательств по оплате за коммунальные услуги и услуги связи коммунальным служб. Принудительное  взыскание задолженности в указанный период не будет происходить, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Что касается работы нотариусов и адвокатов, то их деятельность организовывается самостоятельно  с учетом рекомендаций Министерства Юстиции Российской Федерации, Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации соответственно.

В Севастополе режим самоизоляции продлён до 12 апреля включительно

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