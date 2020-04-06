В Севастополе режим самоизоляции продлён до 12 апреля включительно

Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 12 апреля включительно согласно Указу врио Губернатора города Михаила Развожаева — здесь . В частности:

С 6 апреля севастопольские школьники переводятся на дистанционное обучение.

Школьникам льготных категорий, которые ранее были обеспечены питанием в учебных учреждениях, выдадут сухпайки (или родители получат компенсацию на карточки). Эта мера поддержки школьников охватит период с 19 марта и до окончания режима повышенной готовности.

В документе также регламентируется обязательство владельцев магазинов делать разметку, напоминающую посетителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, а коммунальщики должны усилить дезинфекцию общественных пространств.

Все социальные выплаты и обязательства государством предоставляются, однако приём граждан в отделениях соцзащиты временно приостановлен.

На время действия режима повышенной готовности запрещено применение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами обязательств по оплате за коммунальные услуги и услуги связи коммунальным служб. Принудительное взыскание задолженности в указанный период не будет происходить, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Что касается работы нотариусов и адвокатов, то их деятельность организовывается самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства Юстиции Российской Федерации, Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации соответственно.