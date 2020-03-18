В Севастополе — режиме повышенной готовности

Напомним, на данный момент в 25 субъектах России выявлены случаи коронавируса и введены режимы повышенной готовности. Что касается Севастополя:

С учетом того, что коронавирус выявлен в пограничных с Республикой Крым и Севастополем регионах, принято решение о введении режима повышенной готовности и у нас. Мы это обсудили с главой Крыма Сергеем Валерьевичем Аксеновым, соответствующее решение Крым уже принял (подробности — здесь), — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева. — В настоящее время в Севастополе случаи заболевания коронавриусом не зафиксированы. Но мы не должны этим самоуспокаиваться. Безопасность превыше всего.



Указ вступает в силу с 22:00 18 марта

С рекомендациями Департамента здравоохранения, связанными с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, можно ознакомиться на официальном сайте.

Департаментом здравоохранения города Севастополя и Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю организованы «горячие линии» для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции:

8 (800) 5-800-800 – единый контакт-центр здравоохранения Севастополя, без выходных с 8:00 до 17:00, звонок с мобильного бесплатный;

8 (978) 919-11-23 — горячая линия управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, звонок с мобильного бесплатный;

8 (800) 555-49-43 — телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора.

Все звонки бесплатны.

В Севастополе базовой медицинской организацией для госпитализации пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию определена ГБУЗС «Городская инфекционная больница».