В Севастополе родители могут воспользоваться услугой «социальная няня». Бесплатно

Услуга «Социальная няня» реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и представляет собой кратковременный присмотр и уход за детьми в возрасте до трех лет в организации соцобслуживания или на дому. Такой поддержкой родители могут воспользоваться два раза в неделю, продолжительность одного сеанса — до трех часов.

Услуга предоставляется абсолютно бесплатно. В обязанности няни входит: присмотр за ребенком в отсутствие родителей; планирование и проведение игровой и познавательной деятельности; кормление, гигиенические процедуры, сон. С начала 2026 года услугой воспользовалась 21 семья, — рассказала директор Центра соцпомощи семье и детям Ирина Мочалова.

Право на получение услуги имеют молодые семьи (семьи, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет включительно) или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно, воспитывающие детей до 3-х лет и относящиеся к следующим категориям:

женщины с детьми, не состоящие в браке;

семьи с детьми, где один или оба супруга обучаются в Севастополе по очной форме по программам среднего профессионального или высшего образования;

многодетные семьи;

малоимущие семьи, состоящие на учете в департаменте и получающие государственную соцпомощь на день подачи заявления и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (состоящие на учете в Центре).

Жительница города Дарья Аббасова воспитывает трех дочек. С младшей ей помогает специалист в рамках услуги «Социальная няня». О такой возможности мама узнала в Семейном МФЦ на улице Дзигунского 19.

У нас, к сожалению, нет бабушек, поэтому девочки всегда и везде со мной. Раньше я нанимала няню платно — искала по отзывам. Иногда многодетной маме просто необходима помощь, но доверить ребенка постороннему человеку непросто, да и найти подходящего специалиста очень трудно, — рассказывает Дарья.

Обратиться за услугой можно по адресам Центра социальной помощи семье и детям: ул. Пушкина, 18; ул. Курчатова, 11; ул. Умрихина, 3; ул. Льва Толстого, 32; ул. Пожарова, 28а. Также прием ведется в Семейном МФЦ по адресу: ул. Дзигунского, 19. Подробная информация по телефону: +7 (8692) 54-21-99.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя