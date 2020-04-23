В Севастополе родители начали получать единоразовые выплаты

В Севастополе Департамент образования обработал и передал на оплату первые 1141 поступивших заявок.

Департамент образования и науки призывает севастопольских родителей внимательно заполнять документы на получение единоразовой выплаты на ребенка. Прежде, чем оформлять заявление на единовременную денежную выплату, внимательно изучите все инструкции и разъяснения, размещенные на официальном сайте, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Инструкция как подать заявку опубликована на сайте Правительства Севастополя:

https://sev.gov.ru/info/news/102971/

Ответы на часто задаваемые вопросы можно получить, перейдя по ссылке:

https://sev.gov.ru/info/news/103036/

Наиболее распространенная ошибка – неверно указанный номер расчетного счета.

Обращаем внимание: номер расчетного счета – это 20-значное число которое начинается на «40…». Номер расчётного счёта можно уточнить через интернет-банкинг. Номер банковской карты указывать не нужно. Если отправленное заявление содержит некорректную информацию, требующую уточнений, с вами свяжется представитель школы, — отмечают специалисты.

В настоящее время подано 68 тыс. заявок на получение единовременной выплаты.