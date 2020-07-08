В Севастополе Росфинмониторинг провел рабочую встречу с представителями нотариата

В Севастополе состоялось рабочее совещание по вопросам противодействия терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Инициатором встречи выступило Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. Были приглашены представители Управлений Минюста и нотариальных палат Республики Крым и Севастополя. В частности, Нотариальную палату города Севастополя представляла вице-президент Палаты Елена Войниканис-Мирская. До участников встречи была доведена информация об актуальных рисках в профессиональной деятельности нотариусов. Разъяснены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, в частности, направления сообщений о подозрительных операциях клиентов и предусмотренная ответственность за не исполнение требований действующего законодательства, — сообщили в Нотариальной палате города Севастополя.