В Севастополе рыбаков наградили правительственными наградами

Во Дворце культуры рыбаков в Севастополе сотрудникам и ветеранам рыболовецкой отрасли вручили благодарственные письма.

От имени Губернатора и Правительства Севастополя поздравляю вас с Днем рыбака. Это один из любимых праздников нашего города, который славится своими военными и морскими традициями. Сегодня мы чествуем работников и ветеранов рыбной отрасли. Этот труд требует выдержки, мужества и твердости духа. Сегодня День рыбака праздник и фермеров-рыболовов, и предпринимателей, и любителей. Я желаю нашим рыбакам богатых уловов, спокойного моря, достатка в доме и крепкого здоровья, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя слове вице-губернатор города Дениса Солодовникова.

Напомним, во времена СССР в Севастополе действовало крупнейшее государственное предприятие «Атлантика».

Когда-то этим крупнейшим объединением было построено это здание, в состав входили береговые предприятия, рыбный порт, фабрика, консервный завод. На сегодняшний день предприятие «Атлантика» прекратило свою деятельность, но, тем не менее, традиции сохранились. В настоящее время Правительство Севастополя разрабатывает план развития порта и модернизации всего рыбопромышленного комплекса. Я думаю, что у этого направления будет очень большое будущее. Уверен, что высокий профессионализм и опыт специалистов рыбной отрасли помогут добиться самых больших высот, — подчеркнул вице-губернатор города.

На данный момент, в рыбной отрасли Севастополя осуществляют деятельность 46 субъектов хозяйствования: это 32 юридических лица и 29 индивидуальных предпринимателей. Севастопольскими рыбаками в 2019 году добыто 29,5 тыс. тонн водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском бассейне.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя