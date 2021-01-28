В Севастополе с 1 февраля снимут ряд ограничений по COVID-19

Решение снять ряд ограничений в Севастополе, связанных с COVID-19, принято на заседании оперативного штаба. Так, с 1 февраля возобновят работу театры и кинотеатры, а также музеи с заполнением залов и помещений на 30%. Севастопольские гостиницы смогут принимать постояльцев без справок об отсутствии COVID-19.

Также с 1 февраля предлагается разрешить заведениям общественного питания вернуться к обычному режиму работы – без временных ограничений, но с соблюдением всех правил Роспотребнадзора. Будут разрешены корпоративы и торжества, но с ограничением численности участников до 15 человек, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Губернатора Михаила Развожаева.

Кроме того, с 1 февраля:

Экскурсии на открытом воздухе можно проводить без ограничений количества участников, а в закрытых помещениях не более 30% от общей вместимости зала, при условии соблюдения масочного режима, дистанции и других санитарных норм.

Спортивные мероприятия разрешено проводить со зрителями на открытом воздухе при заполнении не более 50% трибун, в закрытых помещениях – 30%.

Обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет заменяется на рекомендацию. Для этой категории граждан продлевается возможность оформить больничный лист, чтобы находиться дома, до 28 февраля, — заявил Губернатор.

Все остальные ограничения, в частности, социальная дистанция, обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, продлеваются до 10 февраля.

В городе продолжает действовать режим повышенной готовности.