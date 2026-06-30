В Севастополе с 1 июля вводят особый противопожарный режим

Со среды, 1 июля, в Севастополе вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
И сообщил, что в этот период запрещается разводить костры, жечь траву и мусор в садовых товариществах, лесах и населенных пунктах, готовить еду на открытом огне – на время действия противопожарного режима использовать мангалы могут только заведения общепита.
На прошлой неделе особый противопожарный режим ввели в Крыму.
источник: РИА Новости Крым
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