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В Севастополе вводят особый противопожарный режим
фото: © Полиция Севастополя

В Севастополе с 1 июля вводят особый противопожарный режим

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 17:09 30.06.2026

Со среды, 1 июля, в Севастополе вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

И сообщил, что в этот период запрещается разводить костры, жечь траву и мусор в садовых товариществах, лесах и населенных пунктах, готовить еду на открытом огне – на время действия противопожарного режима использовать мангалы могут только заведения общепита.

В свою очередь, Департамент природных ресурсов и экологии на 21 день введет ограничения на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств – это временная мера, чтобы защитить лес от пожаров, также проинформировал Развожаев.

На прошлой неделе особый противопожарный режим ввели в Крыму.

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источник: РИА Новости Крым

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