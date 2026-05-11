В Севастополе с 10-метровой скалы сорвалась женщина

По прибытии на место спасатели установили, что во время спуска к морю женщина оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную полку, получив различные травмы, – сказано в сообщении.

Спасатели организовали страховку, подготовили необходимое снаряжение и спустились к пострадавшей. Женщине оказали первую помощь, уложили на носилки и эвакуировали по крутому склону в безопасное место, уточнил губернатор.

Подъем на высоту порядка 70 метров выполнялся в условиях сложного скального рельефа и темного времени суток. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Спуски в районе остановки «Маяк», ведущие к диким пляжам, опасны для жизни. Участки мыса Фиолент не оборудованы для безопасного прохода, а неустойчивый грунт и крутые обрывы значительно повышают риск падения, – сказано в сообщении.

В четверг, вблизи Судака альпинист сорвался с горы Сокол. Мужчину с травмами пришлось эвакуировать сотрудникам «КРЫМ-СПАС».

источник: РИА Новости Крым