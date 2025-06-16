В Севастополе с 16 июня действует особый противопожарный режим

Соответствующее постановление (https://sev.gov.ru/docs/253/258678/?ysclid=mbyrg1njgj507146372) опубликовано на сайте Правительства Севастополя. Погода – жаркая, а осадков – минимум. В связи с этим установлены дополнительные требования пожарной безопасности.
В лесничествах обеспечивается усиленный режим дежурства, МЧС России, Севприроднадзор и добровольцы патрулируют лесные массивы и прилегающие территории.
⛔ Что нельзя при особом противопожарном режиме:
— проводить сельскохозяйственные палы;
— разводить костры;
— сжигать отходы и мусор;
— выжигать траву на участках возле зелёных массивов и насаждений;
— проводить пожароопасные работы в необорудованных местах;
— использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне (кроме предприятий общепита).
Особой погоде – особые меры! Будь бдителен вдвойне!
Для справки: Не стоит путать два понятия – «особый противопожарный режим» и «пожароопасный сезон»!
Пожароопасный сезон для того или иного региона – это период от момента таяния снегового покрова (а в Севастополе – скорее от момента начала обильного весеннего цветения) до наступления устойчивой прохладной погоды с достаточным количеством осадков (у нас это обычно конец осени – начало зимы). В нашем регионе в этом году он действует с апреля.
Особый противопожарный режим, который вводится сейчас, – это комплекс мер, направленных на минимизацию риска возникновения пожаров в лесах и на других природных территориях. Его объявляют в условиях высокой пожароопасности, обусловленной рядом погодно-климатических факторов (высокая солнечная активность, повышенная температура воздуха, полное отсутствие или малое количество осадков).
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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