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В Севастополе с 16 июня действует особый противопожарный режим

В Севастополе с 16 июня действует особый противопожарный режим

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 18:04 16.06.2025

Соответствующее постановление (https://sev.gov.ru/docs/253/258678/?ysclid=mbyrg1njgj507146372) опубликовано на сайте Правительства Севастополя. Погода – жаркая, а осадков – минимум. В связи с этим установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

В лесничествах обеспечивается усиленный режим дежурства, МЧС России, Севприроднадзор и добровольцы патрулируют лесные массивы и прилегающие территории.

⛔ Что нельзя при особом противопожарном режиме:

— проводить сельскохозяйственные палы;

— разводить костры;

— сжигать отходы и мусор;

— выжигать траву на участках возле зелёных массивов и насаждений;

— проводить пожароопасные работы в необорудованных местах;

— использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне (кроме предприятий общепита).

Особой погоде – особые меры! Будь бдителен вдвойне!

Для справки: Не стоит путать два понятия – «особый противопожарный режим» и «пожароопасный сезон»!

Пожароопасный сезон для того или иного региона – это период от момента таяния снегового покрова (а в Севастополе – скорее от момента начала обильного весеннего цветения) до наступления устойчивой прохладной погоды с достаточным количеством осадков (у нас это обычно конец осени – начало зимы). В нашем регионе в этом году он действует с апреля.

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Особый противопожарный режим, который вводится сейчас, – это комплекс мер, направленных на минимизацию риска возникновения пожаров в лесах и на других природных территориях. Его объявляют в условиях высокой пожароопасности, обусловленной рядом погодно-климатических факторов (высокая солнечная активность, повышенная температура воздуха, полное отсутствие или малое количество осадков).

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

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