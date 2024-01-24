В Севастополе с 25 января школы работают в обычном режиме

В Департаменте образования и науки г. Севастополя сообщили: в школах с 25 января возобновляется учебный процесс.

Завтра 25 января учреждения образования (детские сады, школы, колледжи, учреждения дополнительного образования) работают в штатном режиме. Все занятия состоятся согласно расписанию. Напомним, Указом Губернатора от 22 января № 05-УГ неучебными днями были объявлены 22, 23 и 24 января, — говорится в сообщении Департамента образования.