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В Севастополе с 28 декабря отменены QR-коды
Фото: Роспотребнадзор

В Севастополе с 28 декабря отменены QR-коды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:36 27.12.2021

В Севастополе решили отказаться от обязательных QR-кодов при посещении общественных мест, кафе, ресторанов, театров, кинотеатров. Решение вступит в силу с 28 декабря.

Совокупность факторов способствует тому, чтобы мы сегодня рассмотрели вопрос о снятии действующих ограничительных мер в Севастополе. В частности, отказа от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении наших театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг, – сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он уточнил, что решение о снятии ограничений принято в связи с резким снижением уровня заболеваемости коронавирусом. За минувшую неделю в городе COVID-19 подтвердили у 489 человек, тогда как неделей ранее – у 863 человек, то есть снижение составило 43%.

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Также возможность снять ограничения появилась и в связи с тем, что Севастополь раньше остальных субъектов страны достиг необходимых показателей по приобретению коллективного иммунитета (сейчас – свыше 90%).

Очевидно, что мы достигли высоких показателей иммунизации, после чего пошло снижение заболеваемости, — заметил Развожаев.

В то же время действие масочного режима в Севастополе сохраняется. Соответствующий указ будет опубликован в ближайшее время.

В Севастополе с 28 декабря отменены QR-коды

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